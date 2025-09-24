Против отца Маска выдвинули жуткие обвинения

Против отца американского миллиардера Илона Маска Эррола выдвинули обвинения в сексуальном насилии над детьми. Об этом пишет издание The New York Times.

В публикации сказано, что ключевым факторов разрыва Илона Маска с отцом стали обвинения Эррола Маска в сексуальном насилии над детьми.

Газета, ссылаясь на полицейские и судебные протоколы, информирует, что обвинения касаются пятерых его детей и приемных детей, в насилии над которыми он обвинялся в Южной Африке и Калифорнии.

Добавляется, что родственники обращались к Илону Маску за помощью.

Указывается, что самое раннее обвинение было выдвинуто в 1993-м году, когда падчерица Эррола Маска рассказала родственникам, что он трогал ее. Позже она поведала, что, когда ей было за 20, у них родился ребенок.

Сообщается, что было начато три отдельных полицейских расследования. Два из расследований были завершены, а что произошло с третьим неизвестно.

Сам Эррол Маск прокомментировал: «Сообщения являются ложными и в высшей степени абсурдными. Обвинения были сфабрикованы членами семьи, которые заставляли детей говорить неправду и что они пытались получить деньги от Илона Маска».

