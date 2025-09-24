Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые пересекают их воздушное пространство. Об этом сообщает Укрінформ.

Во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты поинтересовались, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолёты в случае нарушения их воздушного пространства. Трамп ответил, что да.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО будут сбивать российские самолеты или ракеты, если они нарушат их воздушное пространство.