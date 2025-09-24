Зеленский назвал страны, которые предлагали Путину для встречи

Российскому диктатору Владимиру Путину предлагали различные страны и места встречи на уровне лидеров по его выбору. И Украина готова встретиться в любом месте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«И команды США, моя команда, европейцы, включая Эммануэля Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили, что готовы, например, в Казахстане. Мы готовы», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в любом месте, но, конечно же, не в Москве, как предлагал ранее глава Кремля.

«Это предложение Путина — просто повод отложить встречу», — отметил президент.

Напомним, по словам Зеленского, Путин боится переговоров и хочет только войны.