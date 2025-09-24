В Кремле придумали очередное оправдание, почему Путин избегает встречи с Зеленским

После заявления президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН, что российский диктатор Владимир Путин боится «сесть с ним с глазу на глаз», в Кремле пытаются оправдаться. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

В Кремле поспешили отреагировать на слова президента Украины, который заявил, что Путин «боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны».

В ответ Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского без предварительной подготовки является «пиар-акцией», которая якобы обречена на провал.

Конечно же, представитель Кремля не забыл напомнить о прошлом абсурдном предложении президенту Украины приехать в Москву.

«Почему бы не приехать, если ты открыт к диалогу?», — спрашивает Песков.

Не обошлось в спиче Пескова и без традиционных угроз.

«Для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут значительно хуже», — заявил пресс-секретарь Путина, пытаясь переложить ответственность за отказ от переговоров на Украину.

Напомним, по словам Зеленского, Путин боится переговоров и хочет только войны.