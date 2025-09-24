Российская экономика в ужасном состоянии, она разрушается, — Трамп

Самый большой прогресс по завершению войны России против Украины сейчас — то, что российская экономика в ужасном состоянии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трампа спросили о прогрессе по завершению войны в Украине с момента его последней встречи с Зеленским.

«Самый большой прогресс — то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается. Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую)», — сказал президент США.

Напомним, Трамп, наконец, решил дожать Россию, осталось самое сложное.