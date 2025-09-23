Глава Палестины обратился к Израилю

Глава Палестины Махмуд Аббас обратился к Израилю. Произошло это во время конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

Политик сказал: «Я обращаюсь к израильскому народу: ваше и наше будущее кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну».

Добавляется: «Наши поколения вправе наслаждаться свободой и безопасностью, чтобы народы нашего региона смогли существовать в условиях прочного мира и добрососедства».

