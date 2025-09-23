Убийство подростка на фуникулере: сотрудник УГО получил пожизненное

Шевченковский районный суд города Киева признал виновным и приговорил к пожизненному заключению бывшего сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Артема Косова за убийство подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«Собрано достаточно доказательств, которые, по убеждению стороны обвинения, четко показывают — Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина», — заявили в ведомстве.

Указано, что апелляционная жалоба может быть подана в установленный законодательством срок.

В свою очередь Суспільне пишет, что Косов ранее признал вину и раскаялся. Он заявил, что не хотел убивать парня и не имел такого намерения.

А родители погибшего Максима Матерухина считают пожизненное заключение «справедливым приговором» для Косова.

Напомним, 7 апреля 2024 года в Киеве на станции фуникулера возник конфликт между Артемом Косовым и Максимом Матерухиным. После выхода из вагона мужчина толкнул подростка, и тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.