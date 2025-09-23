Путин увидел «новые угрозы» и пригрозил Западу

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова реагировать на «любые стратегические угрозы» со стороны Запада не словами, а «военно-техническими мерами». Об этом он сказал во время заседания совета безопасности в понедельник, 22 сентября.

По его словам, стратегическая стабильность в мире «продолжает деградировать» и в этом якобы виноваты «разрушительные шаги» Запада. При этом РФ якобы неоднократно выдвигала идеи для того, чтобы исправить ситуацию, но «явного отклика» от западных стран не было.

В результате, «существенно подорвана основа конструктивных отношений и практического взаимодействия между странами, обладающими ядерным оружием».

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнений, Россия способна ответить на любые имеющиеся угрозы, которые существуют и вновь возникают. Ответить не словами, а путем применения военно-технических мер. Пример тому — наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности», — заявил Путин.

Он добавил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности стал для России «вынужденным шагом».

В то же время Путин считает, что выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был бы «ошибкой». Поэтому Россия готова формально соблюдать его еще год после окончания действия в феврале 2026 года, но добавил, что сохранение Москвой ограничений возможно только в случае «аналогичных шагов США».

Напомним, Путин узнал, что может пересечь красные линии НАТО и не быть наказанным.