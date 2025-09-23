Высадка SpaceX на Луну может затянуться на годы, — NASA

Консультативный совет по безопасности NASA выразил сомнения, что лунный модуль на базе Starship от SpaceX будет готов вовремя для миссии Artemis 3, запланированной на 2027 год, сообщает Spacenews.

На заседании члены совета заявили, что программа посадки людей (HLS) на Starship может «опоздать на годы». К такому выводу они пришли после посещения базы Starbase в Техасе и встреч с руководителями SpaceX.

«График HLS серьезно осложнен и, по нашему мнению, может отстать от плана на несколько лет», — отметил член совета Пол Гилл. Основной проблемой он назвал демонстрацию криогенной передачи топлива — ключевой технологии для дозаправки Starship на околоземной орбите перед полетом к Луне. Этот этап тормозится задержками в создании третьей версии ракеты Starship, способной выполнить такую операцию, а также модернизацией двигателей Raptor 3.

Президентка SpaceX Гвинн Шотвелл недавно призналась, что именно передача топлива вызывает у неё наибольшее беспокойство: «Надеюсь, это не так сложно, как считают некоторые наши инженеры».

Несмотря на риски, эксперты отметили достижения SpaceX, в частности рекордный темп запусков Falcon 9. В то же время они предупредили, что такие приоритеты могут отвлекать ресурсы от разработки HLS и повлиять на график Artemis.

Член совета Билл Брей добавил, что подготовка к Artemis 2 (старт запланирован на начало 2026 года) идет по плану, однако будущее Artemis 3 остается «неопределённым и несколько туманным». Он указал на риски не только с HLS, но и с разработкой новых лунных скафандров компанией Axiom Space, поскольку оба проекта имеют «слишком агрессивные» графики.

«Любое отложение этих программ может поставить под угрозу своевременность лунной высадки,» — подвел итог Брей.

Напомним, Маск рассказал о глобальных целях SpaceX.