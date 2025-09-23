Страны НАТО будут сбивать российские самолеты или ракеты, — Сикорский

Страны НАТО будут сбивать российские самолеты или ракеты, если они нарушат их воздушное пространство. Об этом на Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает The Guardian.

Сикорский отметил, что ранее страны НАТО закрывали глаза на провокации России, но вместо извинений Москва только лгала.

Он добавил, что нарушение воздушного пространства стран Альянса — это эскалация гибридной войны, которую Россия ведет против Запада уже много лет.

«Мы — мирные демократии, которые сознательно избегали активного участия в вашей попытке вернуть Украину. Но мы не позволим себя запугать. У меня только одна просьба к российскому правительству: если еще одна ракета или самолёт войдут в наше воздушное пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, будут сбиты и обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили», — добавил Сикорский.

Ранее на заседании Совбеза ООН глава МИД Великобритании Иветта Купер заявила, что Лондон готов сбивать российские самолеты, которые без разрешения летают над странами НАТО.