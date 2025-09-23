Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 23 сентября. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Кроме Зеленского у Трампа запланирована встреча с Генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза.

«Он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как „глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок“, и изложит свое четкое и конструктивное видение мира», — сообщила Левитт.

Напомним, Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с Трампом.