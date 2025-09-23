Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским

Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским

Агата Кловская
23.09.25 09:49
123
Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 23 сентября. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Кроме Зеленского у Трампа запланирована встреча с Генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза.

«Он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как „глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок“, и изложит свое четкое и конструктивное видение мира», — сообщила Левитт.

Напомним, Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с Трампом.

Тэги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

21.09.25 09:41

Как Буковина, Закарпатье и Хмельницкая область за регионалов голосовали

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
23.09.25 10:37

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.09.25 11:26

Молдова может стать плацдармом для вторжения в Одесскую область, — Санду

23.09.25 11:08

Трамп наехал на популярное лекарственное средство

23.09.25 10:57

Убийство подростка на фуникулере: сотрудник УГО получил пожизненное

23.09.25 10:29

Путин увидел «новые угрозы» и пригрозил Западу

23.09.25 10:10

Высадка SpaceX на Луну может затянуться на годы, — NASA

23.09.25 10:04

Макрон сделал резонансное заявление по поводу Израиля

23.09.25 09:53

Страны НАТО будут сбивать российские самолеты или ракеты, — Сикорский

23.09.25 09:30

Назван обладатель Золотого мяча 2025

23.09.25 09:26

Трампа снова хотели убить

23.09.25 10:57

Убийство подростка на фуникулере: сотрудник УГО получил пожизненное

23.09.25 09:30

Назван обладатель Золотого мяча 2025

23.09.25 09:26

Трампа снова хотели убить

22.09.25 16:56

Крещатик в Киеве ежедневно будут перекрывать. Названа причина

22.09.25 14:51

Владимир Сальдо мог погибнуть во время удара по даче ФСБ в Крыму, — СМИ

22.09.25 12:39

В Еврокомиссии оценили вероятность начала Третьей мировой

21.09.25 23:55

У Путина сделали новое циничное заявление по поводу завершения войны в Украине

19.09.25 12:49

Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, — Reuters

19.09.25 10:33

Трамп объяснил, как заставить РФ прекратить войну

19.09.25 10:13

В одном из районов Киева обнаружили неразорванный российский дрон

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

16.09.25 13:24

Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной

16.09.25 16:09

Бразильцы выявили новую пользу зеленого чая

16.09.25 14:51

Создана инъекция против старения организма

17.09.25 14:10

Индусы озвучили простой способ снять стресс

17.09.25 15:04

Ученые поведали о смертельной опасности энергетиков

17.09.25 16:29

Названа специальная диета против старения мозга

19.09.25 15:24

Озвучен веский повод пить чай из листьев малины

19.09.25 16:29

Американцы рассказали об удивительной пользе кимчи

19.09.25 15:46

Выявлена уникальная польза быстрой ходьбы

Фото и Видео
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди