ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп наехал на популярное лекарственное средство

Трамп наехал на популярное лекарственное средство

Агата Кловская
23.09.25 11:08
74
Трамп наехал на популярное лекарственное средство

Президент США Дональд Трамп нашел новый объект для критики. Теперь американский лидер наехал на лекарственный препарат Тайленол, который является аналогом Парацетамола.

Политик сказал: «Прием Тайленола – это нехорошо. Не нужно давать ребенку Тайленол каждый раз, когда ему делают укол».

Добавляется также, что женщинам не стоит использовать данный препарат в период беременности, «если только это не медицински необходимо, например, при высокой температуре».

Глава государства поведал, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США направит врачам рекомендации о возможной связи между применением ацетаминофена (Tylenol) во время беременности матери и повышенным риском развития аутизма у детей.

Ранее Трамп рассказал о своей детской мечте.

Тэги: США, здоровье, мир, Дональд Трамп

