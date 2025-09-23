Трамп наехал на популярное лекарственное средство

Президент США Дональд Трамп нашел новый объект для критики. Теперь американский лидер наехал на лекарственный препарат Тайленол, который является аналогом Парацетамола.

Политик сказал: «Прием Тайленола – это нехорошо. Не нужно давать ребенку Тайленол каждый раз, когда ему делают укол».

Добавляется также, что женщинам не стоит использовать данный препарат в период беременности, «если только это не медицински необходимо, например, при высокой температуре».

Глава государства поведал, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США направит врачам рекомендации о возможной связи между применением ацетаминофена (Tylenol) во время беременности матери и повышенным риском развития аутизма у детей.

