Владимир Сальдо мог погибнуть во время удара по даче ФСБ в Крыму, — СМИ

Гауляйтер временно оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо мог погибнуть во время удара по санаторию Форос в Крыму — так называемой даче ФСБ. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Телеграм со ссылкой на российские СМИ в понедельник, 22 сентября.

«Появилась информация, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находился на объекте в момент атаки. По данным источника, он не выходит на связь с воскресенья, а представители оккупационной администрации пытаются установить его местонахождение», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 21 сентября в Крыму прогремела серия взрывов, вызвавшая пожар возле поселка Санаторное (район Яхт Хауса Форос). Местные жители сообщали о повреждении элитного комплекса Форос, который с советских времен использовался как место отдыха партийной и военной элиты.

Сергей Аксёнов, глава крымской оккупационной администрации, подтвердил информацию об этой атаке. По состоянию на сейчас россияне заявили о гибели трех человек и 15 раненых.