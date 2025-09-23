Все разделы

Новости > Жители Польши активно ищут жилье за рубежом после атаки российских дронов, — СМИ

Жители Польши активно ищут жилье за рубежом после атаки российских дронов, — СМИ

Александр Панько
22.09.25 14:23
169
Жители Польши активно ищут жилье за рубежом после атаки российских дронов, — СМИ

Жители Польши начали активнее искать жилье за рубежом после того, как в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны нарушили более двух десятков российских дронов. Об этом со ссылкой на представителя рынка недвижимости Славомира Ставарчика пишет Gazeta Wyborcza.

По словам специалиста, который работает с недвижимостью в Испании, с момента того инцидента ему звонят втрое больше людей. Ставарчик добавил, что некоторые клиенты уже давно думали о приобретении жилья в Испании, и сейчас, похоже, пришло время.

«Для поляков все более важной становится безопасность. Трудно не думать об этом: мы находимся на восточной границе НАТО, а Испания — в стороне. Даже Вторая мировая война остановилась в Пиренеях. Кроме того, цены уже сравнялись. В Кракове квартира-студия стоит 1 млн злотых, поэтому для жителей Кракова цены на испанские квартиры не являются заоблачными — за эквивалент такой студии, а это около 230 000 евро, они могут купить что-то приличное в Испании», — пояснил он.

Владелец агентства недвижимости GoESTE Михал Сподимек также подтвердил рост интереса поляков к приобретению недвижимости за рубежом. По его словам, после атаки дронов ему начали звонить люди из Жешува, Люблина и Варшавы. Они говорили, сколько у них есть денег и спрашивали, можно ли что-то купить.

При этом все хотят запланировать просмотры жилья как можно скорее. По его словам, если война дойдет до границ Польши, мужчины будут иметь «не так много времени».

«Женщины могут уехать даже через неделю после начала войны; мужчины же, которые хотели бы уехать из страны в такой ситуации, должны выехать за день до закрытия границ», — сказал Сподимек.

Он отметил, что своим клиентам предлагает недвижимость в таких странах как Болгария, Греция, Черногория, Хорватия, Испания, Турция и Кабо-Верде.

Напомним, атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО.

Тэги: Польша, дроны

Комментарии

fraza.com
