Макрон готовит дипломатический фронт против США и Израиля на Генассамблее ООН, — Politico

На Генассамблее ООН президент Франции Эмманюэль Макрон планирует объединить группу стран вокруг идеи признания Палестинского государства. Его замысел заключается в создании глобального противовеса позиции США и Израиля. Об этом сообщает Politico.

Париж предлагает объявить о признании Палестины рядом стран — среди них Франция, Великобритания, Бельгия, Португалия, Люксембург, Мальта, Андорра, Австралия и Канада. Один из французских чиновников назвал этот шаг «дипломатической победой» для Парижа.

Конечная цель президента Франции — показать, что существует глобальная альтернатива поддержке президентом США Дональдом Трампом войны Израиля в Газе и усилить международное давление ради мира.

Несмотря на планы Макрона, инициатива обнажила глубокие противоречия внутри Евросоюза. Германия, Италия, Греция и Нидерланды отказываются присоединяться к признанию Палестины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц даже не планирует приехать в Нью-Йорк. А премьер Италии Джорджа Мелони отмечает, что она не поддерживает признание палестинского государства «до того, как оно будет создано».

Один из европейских дипломатов на условиях анонимности отметил, что риск заключается в возможных уступках Израиля под давлением международного сообщества. Однако он признал, что этого не происходит, поскольку США остаются главным союзником Израиля, а Тель-Авив только ускоряет аннексию Западного берега.

Еще один дипломат подчеркнул, что пока Израиль имеет поддержку Вашингтона и систему защиты «Железный купол», ситуация не изменится.

Для многих наблюдателей инициатива Макрона важна не как быстрый результат, а как попытка переломить ход отношений Европы с Израилем.

22 сентября в ООН президент Франции проведет конференцию по вопросу признания Палестины. Он считает, что решение Франции и ряда западных стран станет знаковым шагом на пути к миру на Ближнем Востоке.

