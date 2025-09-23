Все разделы

Новости > Россия вывела войска из Беларуси, — ГПСУ

Россия вывела войска из Беларуси, — ГПСУ

Александр Панько
22.09.25 13:37
193
Россия вывела войска из Беларуси, — ГПСУ

Страна-агрессор Россия завершила вывод своих войск с территории Беларуси после совместных учений Запад-2025. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, 22 сентября.

По его словам, ни во время учений, ни после них не было зафиксировано активности России в направлении украинской границы или рядом с ней.

«Мы активно следили пограничными группами, подразделениями разведок, Минобороны, Госпогранслужбы, чтобы чётко понимать, как развивается обстановка в Беларуси. Не попытаются ли создать какие-то провокации в направлении нашей границы», — заверил Демченко и добавил, что «все действия и локации учений проходили в глубине белорусской территории».

Он отметил, что численность российских военных на нынешних учениях была незначительной по сравнению с предыдущими годами.

«Хотя учения завершились, направление границы с Беларусью для нас остаётся приоритетным для безопасности наравне с границей с Россией и линией фронта», — резюмировал Демченко.

Напомним, 12-16 сентября проходили совместные учения России и Беларуси Запад-2025. В этом году они проходили в условиях обострённых отношений с НАТО из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

