Россия набрала в «теневой флот» каждый шестой танкер в мире, — NYT

Каждый шестой танкер в мире сейчас принадлежит к российскому «теневому флоту». В целом его количество составляет примерно 17% от количества действующих танкеров во всем мире. Об этом сообщает The New York Times.

В частности издание ссылается на данные исследовательской компании S&P Global Market Intelligence. По этим данным, российский «теневой флот» сейчас составляет 17% танкерного флота, который находится в эксплуатации.

При этом в начале 2025 года, по оценкам аналитиков, российский «теневой флот» насчитывал 940 судов. Это было на 45% больше, чем в начале 2024 года. Средний возраст судов «теневого флота» превышает 20 лет — тогда как для «легального» танкерного флота эта цифра составляет 13 лет.

С того момента Европейский союз добавил более 500 танкеров «теневого флота» в свои «черные списки» санкций: портам запрещено их принимать, страхователям — предоставлять услуги страхования. Но Россия продолжает покупать новые суда, чтобы заменить «выбитые» танкеры.

«В Америке есть это ужасное выражение: „Бей крота“. Обход санкций немного похож на это», — прокомментировал ситуацию спецпредставитель ЕС по вопросу выполнения санкций Дэвид О’Салливан.

Напомним, у Трампа готовят санкции против «теневого флота», если Путин не пойдет на перемирие.