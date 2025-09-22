Ряд стран объявили о признании Палестины

Великобритания, Канада и Австралия объявили об официальном признании Государства Палестина — шаг, который правительства назвали «попыткой возродить надежду на мир и сохранить перспективу двух государств» накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом объявил премьер-министр Великобритании в своей видеообращении.

Он добавил, что решение принято «в условиях растущего ужаса на Ближнем Востоке», и подчеркнул, что признание основано на границах 1967 года с последующим уточнением в ходе переговоров.

Канада, по информации правительственного заявления, стала первой страной G7, которая официально признала Палестину.

Реакция Израиля была резкой. Министерство иностранных дел охарактеризовало признание как «награду для ХАМАС».

Ожидается, что на следующей неделе присоединится Франция.

Спикер Кнессета Амир Охана назвал премьер-министра Великобритании «современным умиротворителем, выбравшим бесчестье», а бывший министр обороны Бенни Ганц заявил, что шаг «лишь ободряет ХАМАС» и призвал к усилению давления на группировку с требованием освобождения заложников.

Напомним, все больше стран готовы признать государственность Палестины.