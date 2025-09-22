Трамп пообещал Польше и странам Балтии защиту в случае чего

США помогут защитить Польшу в том случае, если Россия осмелится на усиление эскалации. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Журналисты спросили главу Белого дома, будут ли Штаты защищать Польшу и страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию, если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.

«Я сделаю это», — заявил американский президент.

Также, комментируя недавний инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, Трамп вновь заявил: «Нам это не нравится».

Напомним, президент Польши подписал согласие на ввод войск НАТО на территорию страны.