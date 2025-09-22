СМИ раскрыли характеристики дронов Toloka

Во Львове на выставке Defense Tech Valley 2025 впервые представили большой морской дрон, разработанный компанией Toloka. Но показанный 12-метровый образец дрона — лишь один аппарат из целой линейки. Об этом сообщает Defense Express.

Издание отмечает, что известно как минимум о трёх подводных дронах из этой линейки. Они предназначены для выполнения задач на ближней, средней и дальней дистанции соответственно.

«Самая большая Toloka — это лишь один из семейства подводных дронов, в которое входят как минимум три образца. Это TLK-200 (Toloka 200), TLK-400 (Toloka 400)... и монструозная Toloka 1000», — говорится в сообщении.

TLK-200 — самый маленький в линейке, автономный подводный дрон на электродвигателях. Он предназначен для миссий на ограниченной дистанции и имеет следующие характеристики:

— Дальность: до 100 километров;

— Автономность: до 15 дней;

— Силовая установка: два электродвигателя;

— Система связи: спутниковая с противодействием средствам РЭБ;

— Навигация: GNSS и AI-INS;

— Система наведения: оптическая камера или тепловизор;

— Масса полезной нагрузки (боевая часть) — до 15 килограммов;

— Рабочая глубина: до 300 метров;

— Размеры: длина — 2,9 метра, диаметр корпуса — 0,2 метра;

— Рекомендуемые операции: обеспечение системы связи, разведка, ударные миссии, минирование акватории.

TLK-400 — оснащённый гибридным двигателем подводный дрон для выполнения миссий на средней дистанции. Это уже довольно большой беспилотник, который может нести значительно больше полезной нагрузки, чем его меньший «коллега». Технические характеристики:

— Дальность: до 1200 километров;

— Автономность: до 60 дней;

— Силовая установка: гибридная (4 электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания);

— Система связи: спутниковая с противодействием средствам РЭБ;

— Навигация: AI-INS с DVL и GNSS;

— Система наведения: вариативная — тепловизор, оптическая камера, наведение на источник радиочастотного излучения, пассивная и активная акустика;

— Масса полезной нагрузки (боевая часть) — до 500 килограммов;

— Рабочая глубина: до 300 метров;

— Размеры: длина — 12 метров, диаметр корпуса — 0,4 метра;

— Рекомендуемые операции: выполнение задач в интересах разведки, минирование акватории, ретрансляция сигналов, проведение ударных миссий.

TLK-1000 — самый большой аппарат компании, который стал «флагманом» и «гвоздём программы» на выставке. Предназначен для выполнения миссий на значительных расстояниях, может выступать в роли не только «камикадзе», но и дрона-носителя. Технические характеристики:

— Дальность: до 2000 километров;

— Автономность: до 60 дней;

— Силовая установка: гибридная (4 электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания);

— Система связи: спутниковая с FHSS и противодействием средствам РЭБ;

— Присутствует интеграция с искусственным интеллектом: разработчик заявил, что дрон имеет оптические, тепловизионные, акустические и инерционные интегрированные ИИ-сети;

— Присутствует возможность интеграции специального оборудования для разведки, минирования акватории или картографирования;

— Навигация: GNSS, AI-INS с DVL;

— Система наведения: вариативная — тепловизор, оптическая камера, наведение по источнику радиочастотного излучения;

— Масса полезной нагрузки (боевая часть) — до 5000 килограммов;

— Рабочая глубина: до 300 метров в композитном корпусе, до 30 метров в металлическом корпусе;

— Размеры: длина — 12 метров, диаметр корпуса — 1,5 метра;

— Рекомендуемые операции: уничтожение крупных стационарных объектов, атака целей в зонах боевых действий. Также может использоваться как дрон-носитель (неподтверждённая информация).

Названия всех трёх типов дронов, отмечает издание, скорее всего связаны с диаметром корпуса у беспилотников. Во время выставки представители Toloka подтвердили, что их дроны можно использовать также для противоминных операций, акустической разведки и детального картографирования морского дна.

«Наши дроны самостоятельно обнаруживают, классифицируют и нейтрализуют подводные мины, значительно повышая безопасность и эффективность морских операций», — заявили в компании.

