Макрон сделал неоднозначное заявление по поводу конфискации российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал резонансное заявление по поводу возможности конфискации замороженных суверенных активов России. Не все так просто.

Он сказал: «Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право».

Политик добавил, что «нарушение международного законодательства способно обернуться началом полного хаоса».

Говорится: «Мы предсказуемы и не будем делать с этими замороженными активами все невозможное».

