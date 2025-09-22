В мире существенно подорожало серебро

Стоимость серебра в мире выросла. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, сегодня утром цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднялась сразу на 2,39% до 43,978 долларов за унцию.

При этом несколько ранее показатель впервые с 23 августа 2011-го года находился выше 44 долларов за унцию.

Стоит также отметить, что декабрьский фьючерс на золото подрос на 28,9 доллара (0,78%) до 3 734,7 долларов за тройскую унцию.

