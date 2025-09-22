Келлог рассказал, в чем не согласен с Трампом по поводу Украины

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог поведал, в чем не согласен с главой государства в вопросе завершения войны в Украине. Его слова цитирует издание The Telegraph.

Дипломат подчеркнул: «Без прекращения огня очень трудно достичь мира».

Добавляется: «Дональд Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня».

Также было сказано: «Президент пытается дать дипломатии все шансы».

