Трамп и Маск, похоже, помирились

Президент США Дональд Трамп вновь встретился с миллиардером Илоном Маском. Произошло это в Аризоне, где состоялась панихиде по убитому активисту Чарли Кирку.

Американский лидер поведал: «Илон пришел и поздоровался. Было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел».

В то же время специалист по чтению по губам Никола Хиклинг поведала подробности их беседы.

Дональд Трамп спросил: «Как дела?», когда повернулся к Илону Маску, чтобы поприветствовать его. Бизнесмен пожал плечами, когда глава государства сказал: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться».

Добавляется также, что после того, как к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт, Дональд Трамп сказал: «Давай попробуем найти способ наладить ситуацию». На это Илон Маск ответил кивком головы. После этого президент страны взял его за руку и сказал: «Я скучал по тебе».

