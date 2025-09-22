Ситуация на фронте: за сутки произошло 156 боевых столкновений

Стало известно, что сейчас происходит на фронте. О ситуации на утро понедельника, 22 сентября, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

Кроме этого информируется следующее: «Вчера противник нанес 94 авиационных ударов, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу».

Добавляется, что также россияне совершили 5 469 обстрелов, в том числе 235 из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 6 470 дронов-камикадзе.

