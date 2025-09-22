Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 102 570 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 22 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 102 570 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 1194 танка, 23 282 боевые бронированные машины, 32 999 артиллерийских систем, 1 493 РСЗО, 1 218 средств ПВО, 422 самолета, 344 вертолета, 62 001 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 747 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 62 363 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 969 единиц специальной техники.

Ранее у Путина сделали новое циничное заявление по поводу завершения войны в Украине.