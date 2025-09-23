Медик объяснила, чем же так полезны кабачки

Российский медик Анастасия Лозикова поведала о небывалой пользе кабачков. Она объяснила, почему следует включить их в свой рацион питания.

Врач рассказала следующее: «Кабачки содержат до 95% воды, поэтому легко усваиваются и практически не перегружают пищеварительную систему».

Добавляется: «Они богаты калием, магнием, небольшим количеством витамина С и клетчаткой. Благодаря низкой калорийности кабачки ценят в диетологии и при заболеваниях ЖКТ».

Впрочем, есть нюанс. Дело в том, что у людей с пониженной кислотностью желудочного сока чрезмерное употребление кабачков может усиливать диспепсию, провоцировать появление вздутия и тяжести.

