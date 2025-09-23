Все разделы

Датчане узнали о лишнем весе нечто парадоксальное

Агата Кловская
22.09.25 15:05
247
Датчане узнали о лишнем весе нечто парадоксальное

Эксперты из Стеновского центра диабета Орхусского университета в Дании развенчали миф об опасности лишнего веса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с индексом массы тела (ИМТ) в диапазоне избыточного веса (25-30 кг/м²) и даже умеренного ожирения (30-35 кг/м²) не умирали чаще в течение пяти лет наблюдения, чем те, чей вес считался здоровым (22,5-25 кг/м²).

При этом ученые подчеркивают, что у людей с ИМТ в нижней и средней части нормы (18,5-22,5 кг/м²) риск смерти оказался выше.

Сообщается, что при ИМТ 18,5-20 вероятность смерти была в два раза выше, чем у референсной группы, а при 20-22,5 на 27% выше.

Такие странные на первый взгляд результаты специалисты объясняют тем, что потеря веса у некоторых людей могла быть связана с болезнью, а не с хорошим здоровьем.

Говорится: «Ожирение и недостаточный вес – серьезные глобальные вызовы. Однако мы увидели, что смертность повышена не только при тяжелом ожирении или дефиците массы тела, но и у людей с нормальным, но низким ИМТ».

Впрочем, уточняется, что тяжелое ожирение (ИМТ выше 40) действительно повышало риск смерти более чем вдвое, а при 35-40 кг/м² риск возрастал на 23%.

Однако отмечается, что в целом данные показали, что умеренное превышение веса не обязательно связано с более короткой продолжительностью жизни.

Информируется: «Не сам по себе ИМТ, а распределение жира в организме играет ключевую роль. Висцеральный жир в брюшной полости метаболически активен и увеличивает риск диабета и сердечнососудистых заболеваний. В то время как жировые отложения на бедрах или ягодицах могут быть относительно безопасными».

Резюмируется, что лечить ожирение следует персонализированно, учитывая не только ИМТ, но и расположение жировой ткани, а также сопутствующие болезни.

