Британцы поведали об уникальной пользе граната

Эксперты из Городского университета Манчестера в Великобритании рассказали об уникальной пользе граната. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневный прием экстракта граната повышает уровень гормона молодости IGF-1 у людей в возрасте 55-70 лет.

Опыт длился двенадцать недель, в нем участвовали 72 человека.

Добровольцев поделили на две группы для ежедневного приема капсул с 740 мг экстракта граната или плацебо.

К концу эксперимента у подопытных из первой группы значительно повысился уровень IGF-1. Этот гормон, называемый инсулиноподобным фактором роста 1, играет ключевую роль в регуляции роста и обновления клеток, укреплении мышц и костей, а также улучшении работы сосудистой системы и мозга.

Поясняется, что с возрастом уровень IGF-1 как правило снижается, что связано с потерей физической силы, снижением жизненного тонуса и повышением риска различных заболеваний.

Было при этом установлено, что экстракт граната не оказал значительного влияния на длину теломер. Теломерами называют концевые участки хромосом, состоящие из повторяющихся последовательностей нуклеотидов ДНК. Иногда теломеры называют «защитными колпачками» хромосомы.

До этого научные работы демонстрировали , что состояние теломер отражает скорость клеточного старения.

Информируется, что для подтверждения омолаживающего эффекта экстракта граната необходимы другие долгосрочные исследования. Дальнейшие исследования также помогут исключить возможные риски его применения для человека.

