Американцы узнали о человеческом слухе нечто парадоксальное

Эксперты из университета Рочестера и Колумбийского университета в США узнали о человеческом слухе нечто парадоксальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что если ускорить звуковую дорожку, кажется логичным, что и мозг начинает работать быстрее, но теперь обнаружилось кое-что противоположное – слуховая кора обрабатывает речь в фиксированном временном окне, вне зависимости от ее скорости.

Информируется, что ученые работали с пациентами, которым временно имплантировали электроды для мониторинга эпилепсии. Добровольцам проигрывали один и тот же отрывок аудиокниги в нормальном и замедленном темпе.

Выяснилось в итоге, что нейроны изменят «окно интеграции» информации, однако оно оставалось прежним – примерно 100 миллисекунд.

Говорится: «Когда вы замедляете слово, слуховая кора не растягивает время анализа. Она продолжает обрабатывать сигнал в фиксированном масштабе, а уже высшие отделы мозга интерпретируют полученный поток для понимания слов и фраз».

Уверяется, что данное открытие ломает привычное представление о том, что мозг подстраивается под структуру речи – слоги и слова.

Подчеркивается, что, на самом деле он использует собственный внутренний метроном.

Теперь ожидается, что понимание этого механизма поможет точнее моделировать процессы обработки речи и лучше объяснить, почему у некоторых людей возникают нарушения слухового и языкового восприятия.

