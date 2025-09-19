Ученые нашли самые древние доказательства мумификации. Им более 14 тысяч лет

Исследователи нашли самые древние на сегодняшний день доказательства мумификации человеческих останков. Возраст одной из костей, обнаруженной на севере Вьетнама, составляет около 14 тысяч лет, что вдвое превышает предыдущие рекорды. Об этом говорится в статье в журнале PNAS, пишет CNN.

Ученые исследовали 54 захоронения на территории южного Китая, северного Вьетнама и острова Суматра. Обнаруженные останки имели необычные позы — люди были похоронены на корточках. По словам экспертов, такое расположение невозможно без специального вмешательства.

При анализе костей выявили следы воздействия низких температур огня и обугливания, особенно на участках тела, где было мало мягких тканей. Это свидетельствует о том, что древние люди подвергали тела умерших воздействию дыма и тепла для высушивания, прежде чем отправлять их в захоронение.

Авторы исследования считают, что технология мумификации с помощью дыма применялась в регионе на протяжении тысячелетий — от позднего палеолита до новейших времен. Более того, подобные практики до сих пор сохранились в некоторых культурах Папуа-Новой Гвинеи.

«Наши результаты показывают уникальное взаимодействие техники, традиций, культуры и верований из донейолитических культур Китая и Юго-Восточной Азии. Примечательно, что эта практика сохраняется на протяжении удивительного промежутка времени от позднего палеолита до настоящего времени по всему огромному региону. Ее масштабы и устойчивость чрезвычайны», — отметил старший научный сотрудник Австралийского национального университета Сяо-чун Хунг.

Напомним, появилось видео уникальной тысячелетней мумии из Перу.