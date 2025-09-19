Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые нашли самые древние доказательства мумификации. Им более 14 тысяч лет

Ученые нашли самые древние доказательства мумификации. Им более 14 тысяч лет

Агата Кловская
19.09.25 15:19
56
Ученые нашли самые древние доказательства мумификации. Им более 14 тысяч лет

Исследователи нашли самые древние на сегодняшний день доказательства мумификации человеческих останков. Возраст одной из костей, обнаруженной на севере Вьетнама, составляет около 14 тысяч лет, что вдвое превышает предыдущие рекорды. Об этом говорится в статье в журнале PNAS, пишет CNN.

Ученые исследовали 54 захоронения на территории южного Китая, северного Вьетнама и острова Суматра. Обнаруженные останки имели необычные позы — люди были похоронены на корточках. По словам экспертов, такое расположение невозможно без специального вмешательства.

При анализе костей выявили следы воздействия низких температур огня и обугливания, особенно на участках тела, где было мало мягких тканей. Это свидетельствует о том, что древние люди подвергали тела умерших воздействию дыма и тепла для высушивания, прежде чем отправлять их в захоронение.

Авторы исследования считают, что технология мумификации с помощью дыма применялась в регионе на протяжении тысячелетий — от позднего палеолита до новейших времен. Более того, подобные практики до сих пор сохранились в некоторых культурах Папуа-Новой Гвинеи.

«Наши результаты показывают уникальное взаимодействие техники, традиций, культуры и верований из донейолитических культур Китая и Юго-Восточной Азии. Примечательно, что эта практика сохраняется на протяжении удивительного промежутка времени от позднего палеолита до настоящего времени по всему огромному региону. Ее масштабы и устойчивость чрезвычайны», — отметил старший научный сотрудник Австралийского национального университета Сяо-чун Хунг.

Напомним, появилось видео уникальной тысячелетней мумии из Перу.

Тэги: ученые, мумия

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.09.25 15:24

Озвучен веский повод пить чай из листьев малины

19.09.25 14:48

Британцы поведали об уникальной пользе граната

19.09.25 14:36

С 1 октября из обращения начнут изымать монеты номиналом 10 копеек

19.09.25 13:53

Американцы узнали о человеческом слухе нечто парадоксальное

19.09.25 13:48

Мы обсудили с Трампом, как вынудить Путина пойти на мир с Украиной, — Стармер

19.09.25 13:13

Трамп намерен вернуть войска США в Афганистан

19.09.25 12:49

Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, — Reuters

19.09.25 12:18

Время новых санкций против РФ еще не пришло, — Трамп

19.09.25 11:46

Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, — ISW

19.09.25 12:49

Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, — Reuters

19.09.25 10:33

Трамп объяснил, как заставить РФ прекратить войну

19.09.25 10:13

В одном из районов Киева обнаружили неразорванный российский дрон

19.09.25 09:28

Суточные потери оккупантов увеличились, — Генштаб

18.09.25 15:36

Стипендии студентам в Украине повысят в два раза. Но не сразу и не для всех

18.09.25 12:21

Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

18.09.25 10:16

Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

18.09.25 09:17

Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

17.09.25 12:44

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

17.09.25 12:19

Президент Европарламента прибылa с визитом в Киев

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

15.09.25 00:01

В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

12.09.25 21:04

Трамп опозорился во время интервью Fox News

12.09.25 21:20

Премьер Нидерландов туманно высказался о гарантиях безопасности для Украины

12.09.25 19:41

Гидрометцентр информировал, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие выходные

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

16.09.25 13:24

Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной

15.09.25 10:14

На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

15.09.25 10:38

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Мне придерся вменшаться, — Трамп

15.09.25 13:17

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

Фото и Видео
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди