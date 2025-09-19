С 1 октября из обращения начнут изымать монеты номиналом 10 копеек

С 1 октября 2025 года из наличного обращения постепенно будут изыматься монеты номиналом 10 копеек. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Эти разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 октября 2025 года банки не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций, а НБУ не будет чеканить монеты номиналом 10 коп. и прекратит подкрепление ими касс банков.

С учетом значительной доли монет номиналом 10 коп. в обращении и снижения спроса на них, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

По данным НБУ, в настоящее время в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет — 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 коп. и 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 коп. (это 27,4% от общего количества монет в обращении).

Также с 1 октября 2025 года предлагается применять правила округления общих сумм в чеке, если в магазине или на предприятии сферы услуг не будет монет по 10 коп.

Сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 коп., округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 00 коп. Соответственно, сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 коп., округляется в сторону увеличения до 50 коп. Аналогичным образом округляют суммы с 51-74 коп. и с 75-99 коп. При безналичных расчетах округление не производится.

