Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, — Reuters

Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Деньги пойдут на оборону и покрытие дефицита бюджета. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается в публикации обозреватель Reuters Хьюго Диксон, с момента вторжения России в Украину в 2022 году западные политики спорят, как использовать замороженные активы РФ. Еврокомиссия поддержала концепцию репарационного займа, предложенного международными экспертами.

Механизм основывается на принципе, что страна-агрессор должна платить за ущерб. Украина вернет заем только в случае, если Москва выплатит репарации. Если Россия откажется, кредит будет списан.

После начала войны страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов российского Центробанка. Большая их часть хранится в Бельгии.

Идея полной конфискации активов встретила сопротивление Германии, Франции и Бельгии. Поэтому репарационный заем рассматривается как более легальная альтернатива.

Один из вариантов предусматривает перевод российских активов в специальную структуру SPV. Она сможет выдавать заем Украине с условием, что возврат произойдет только при выплате Москвой репараций.

При этом юридическое право собственности на активы останется у России. Такой подход не считается конфискацией, а лишь сменой хранителя.

Другой механизм предполагает покупку на российские активы долгосрочных облигаций ЕС с нулевой ставкой. Затем Евросоюз сможет предоставить заем Украине.

Однако такой вариант сложнее и может лечь бременем на членов ЕС, если Москва не выплатит компенсации. Поэтому вариант с SPV выглядит более простым и безопасным.

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже в начале следующего года. США почти полностью прекратили помощь, и Киев нуждается в быстрых решениях.

Эксперты подчеркивают, что чем скорее будет создан механизм репарационного займа, тем сильнее будут позиции Украины в переговорах с Россией.

В ЕС заморожено около 210 млрд евро активов России. Еще 75 млрд находятся за пределами блока. К инициативе могут присоединиться Великобритания, Канада и Япония.

Канада, как председатель G7, готова выдвинуть идею на обсуждение с партнерами. США располагают лишь 5 млрд долларов российских активов, но их поддержка добавит политического веса.

Как отмечается в публикации, ЕС хочет укрепить свои позиции в переговорах о завершении войны. Репарационный заем может стать инструментом для этого и обеспечить Киеву финансовую стабильность.

Если решение удастся реализовать в ближайшее время, Евросоюз получит ключевую роль в урегулировании конфликта.

Напомним, Украина представила новый формат репараций от РФ.