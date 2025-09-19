Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, — ISW

Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, — ISW

Александр Панько
19.09.25 11:46
106
Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, — ISW

Российское военное командование продолжает демонстрировать приверженность теории победы президента Владимира Путина, согласно которой Россия способна выиграть войну на истощение против Украины. Об этом говорися в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили заявление Путина в четверг, 18 сентября, о том, что на украинском фронте находятся более 700 тысяч российских военнослужащих. А 17 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают «практически на всех фронтах» войны.

Эксперты ISW убеждены, что такие месседжи Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы, согласно которой Россия имеет ресурсы и боевые возможности для бесконечного постепенного продвижения и таким образом победы Украины в войне на истощение.

По мнению аналитиков, эта концепция основана на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины со стороны стран Запада и истощить способность Сил обороны сопротивляться агрессии.

В Институте напомнили неоднократные заявления Путина о том, что он считает возможным достижение своих военных целей на поле боя, даже если продвижение российских войск является медленным.

По мнению диктатора, его армия сможет использовать численное превосходство личного состава и ресурсов для истощения ВСУ.

«Последние заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля заставить Украину и Запад немедленно пойти на уступки его максималистским требованиям, апеллируя к страху, что победа России якобы неизбежна и что российская агрессия в будущем будет только усиливаться», — убеждены в ISW.

Напомним, суточные потери оккупантов звеличились.

Тэги: Владимир Путин, Россия, война в Украине

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.09.25 12:49

Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, — Reuters

19.09.25 12:18

Время новых санкций против РФ еще не пришло, — Трамп

19.09.25 11:18

Трамп отказался от военной помощи Тайваню ради сделки с Китаем, — WP

19.09.25 10:55

Первое американское оружие по программе PURL уже прибыло в Украину, — СМИ

19.09.25 10:33

Трамп объяснил, как заставить РФ прекратить войну

19.09.25 10:13

В одном из районов Киева обнаружили неразорванный российский дрон

19.09.25 09:51

Польша анонсировала встречу Зеленского с Навроцким

19.09.25 09:34

Трамп заявил, что Путин его «подвел» по Украине

19.09.25 09:28

Суточные потери оккупантов увеличились, — Генштаб

19.09.25 10:33

Трамп объяснил, как заставить РФ прекратить войну

19.09.25 10:13

В одном из районов Киева обнаружили неразорванный российский дрон

19.09.25 09:28

Суточные потери оккупантов увеличились, — Генштаб

18.09.25 15:36

Стипендии студентам в Украине повысят в два раза. Но не сразу и не для всех

18.09.25 12:21

Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

18.09.25 10:16

Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

18.09.25 09:17

Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

17.09.25 12:44

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

17.09.25 12:19

Президент Европарламента прибылa с визитом в Киев

17.09.25 10:49

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

15.09.25 00:01

В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

12.09.25 21:04

Трамп опозорился во время интервью Fox News

12.09.25 14:30

Как оказалось, Джорджо Армани оставил после себя два завещания

12.09.25 21:20

Премьер Нидерландов туманно высказался о гарантиях безопасности для Украины

12.09.25 19:41

Гидрометцентр информировал, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие выходные

12.09.25 13:03

Гастроэнтеролог поведала о небывалой пользе винограда

12.09.25 14:23

Глава МИД Турции сделал тревожное заявление по поводу войны в Украине

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

16.09.25 13:24

Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной

Фото и Видео
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди