Трамп объяснил, как заставить РФ прекратить войну

Если цена на нефть упадет, Россия согласится на урегулирование войны против Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великой Британии Кэром Стармером в четверг, 18 сентября.

По словам американского лидера, США будут готовы усилить давление на РФ, но только в том случае, если страны Европы перестанут покупать российскую нефть.

Стармер отметил, что «некоторые страны Европы слишком зависят от российских энергоресурсов». Для этого нет универсального решения. Поэтому, по его словам, важно «поставить Украину в максимально сильное положение».

В свою очередь Трамп заявил, что у российского диктатора Владимира Путина не останется выбора, и ему придется завершить войну, если цены на нефть упадут. Но, по словам президента США, страны Европы продолжают покупать у РФ нефть.

Трамп напомнил, что ввел тарифы для Индии, чтобы заставить ее прекратить покупать российскую нефть.

«Я готов делать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть в России. Если цена на нефть упадет, очень просто — Россия согласится на урегулирование», — подчеркнул лидер США.

Напомним, Трамп заявил, что Путин его «подвел» по Украине.