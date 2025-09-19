Трамп заявил, что Путин его «подвел» по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский правитель Владимир Путин «подвел» его в том, что касается урегулирования войны в Украине. Об этом он говорил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 18 сентября.

Трамп вновь заявил, что он якобы закончил семь войн, и российско-украинская — должна стать восьмой.

«Я думал, что самый простой вариант будет через мои отношения с „президентом“ Путиным, но он подвел меня. Он действительно подвел меня. Это должны были быть Россия и Украина. Посмотрим, чем это закончится», — сказал президент США.

При этом он заверил, что «все будет сделано правильно» и война в Украине завершится.

В свою очередь, Стармер заявил о необходимости оказывать давление на Путина.

«Путин или наглый, или безрассудный... Союзники должны усилить действия против него. Действия Европы, поддержанные гарантиями США, являются примером того, как Европа берет на себя ответственность», — сказал он.

Напомним, Трамп заявил, что «очень разочарован Путиным».