Суточные потери оккупантов увеличились, — Генштаб

Россияне потеряли в боях против Украины еще 1150 солдат за последние сутки, с 18 на 19 сентября. Перед этим несколько дней подряд суточные потери врага не достигали и 1000 россиян. Об этом свидетельствует утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

— личного состава — около 1 099 530 (+1150) человек ранено/ликвидировано;

— танков — 11 191 ед.;

— боевых бронетранспортеров — 23 278 (+1) ед.;

— артиллерийских систем — 32 896 (+17) ед.;

— РСЗО — 1492 (+1) ед.;

— средств ПВО — 1218 (+1) ед.;

— самолетов — 422 ед.;

— вертолетов — 341 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 60 680 (+211) ед.;

— крылатых ракет — 3718 ед.;

— кораблей/катеров — 28 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 62 044 (+44) ед.;

— специальной техники — 3968 (+3) ед.

Напомним, Россия понесла огромные потери во время летней наступательной кампании и теперь не имеет сил для проведения новых крупных наступлений.