Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Суточные потери оккупантов увеличились, — Генштаб

Суточные потери оккупантов увеличились, — Генштаб

Александр Панько
19.09.25 09:28
121
Суточные потери оккупантов увеличились, — Генштаб

Россияне потеряли в боях против Украины еще 1150 солдат за последние сутки, с 18 на 19 сентября. Перед этим несколько дней подряд суточные потери врага не достигали и 1000 россиян. Об этом свидетельствует утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

— личного состава — около 1 099 530 (+1150) человек ранено/ликвидировано;

— танков — 11 191 ед.;

— боевых бронетранспортеров — 23 278 (+1) ед.;

— артиллерийских систем — 32 896 (+17) ед.;

— РСЗО — 1492 (+1) ед.;

— средств ПВО — 1218 (+1) ед.;

— самолетов — 422 ед.;

— вертолетов — 341 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 60 680 (+211) ед.;

— крылатых ракет — 3718 ед.;

— кораблей/катеров — 28 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 62 044 (+44) ед.;

— специальной техники — 3968 (+3) ед.

Напомним, Россия понесла огромные потери во время летней наступательной кампании и теперь не имеет сил для проведения новых крупных наступлений.

Тэги: война в Украине, потери россиян в войне

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.09.25 12:49

Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций, — Reuters

19.09.25 12:18

Время новых санкций против РФ еще не пришло, — Трамп

19.09.25 11:46

Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, — ISW

19.09.25 11:18

Трамп отказался от военной помощи Тайваню ради сделки с Китаем, — WP

19.09.25 10:55

Первое американское оружие по программе PURL уже прибыло в Украину, — СМИ

19.09.25 10:33

Трамп объяснил, как заставить РФ прекратить войну

19.09.25 10:13

В одном из районов Киева обнаружили неразорванный российский дрон

19.09.25 09:51

Польша анонсировала встречу Зеленского с Навроцким

19.09.25 09:34

Трамп заявил, что Путин его «подвел» по Украине

19.09.25 10:33

Трамп объяснил, как заставить РФ прекратить войну

19.09.25 10:13

В одном из районов Киева обнаружили неразорванный российский дрон

18.09.25 15:36

Стипендии студентам в Украине повысят в два раза. Но не сразу и не для всех

18.09.25 12:21

Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

18.09.25 10:16

Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

18.09.25 09:17

Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

17.09.25 12:44

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

17.09.25 12:19

Президент Европарламента прибылa с визитом в Киев

17.09.25 10:49

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

17.09.25 09:49

Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

15.09.25 00:01

В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

12.09.25 21:04

Трамп опозорился во время интервью Fox News

12.09.25 14:30

Как оказалось, Джорджо Армани оставил после себя два завещания

12.09.25 21:20

Премьер Нидерландов туманно высказался о гарантиях безопасности для Украины

12.09.25 19:41

Гидрометцентр информировал, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие выходные

12.09.25 13:03

Гастроэнтеролог поведала о небывалой пользе винограда

12.09.25 14:23

Глава МИД Турции сделал тревожное заявление по поводу войны в Украине

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

16.09.25 13:24

Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной

Фото и Видео
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди