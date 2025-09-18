Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
В ГПСУ рассказали, стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым

В ГПСУ рассказали, стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым

Александр Панько
18.09.25 16:41
106
В Госпогранслужбе не фиксируют массового выезда мужчин в возрасте 18-22 лет из страны после изменения правил пересечения границы. Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, статистические учеты ведения по возрастным категориям ГПСУ ничем не определены, и она ее не ведет.

"Поэтому апеллировать цифрами не буду. Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения позволили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет«,- сказал Демченко изданию.

Он отметил, что конечно эта категория пересекает границу на выезд из Украины. Но, обращает внимание спикер ГПСУ, не надо забывать, что они пересекают границу и на въезд в Украину.

«Движение происходит в обе стороны границы. Анализ по каждому из пунктов пропуска, на каждом участке, наблюдение наших инспекторов тех категорий, которых они оформляют, показывает, что это небольшая цифра по отношению к общему пассажиропотоку, который мы имеем, в том числе, на выезд из Украины», — добавил Демченко.

Напомним, мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу.

Тэги: общество, мужчины, выезд за границу

Комментарии

