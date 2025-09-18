Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА обновила свой рейтинг национальных сборных после ряда матчей отбора ЧМ-2026.

Сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает в рейтинге 28-е место. В сентябре команда Сергея Реброва проиграла Франции 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.

Интересно, что в рейтинге смениля лидер. Сборная Аргентины потеряла две позиции и стала третьей, а топ-2 теперь занимают национальные команды Испании и Франции.

Топ-5 замыкают Англия и Португалия.

