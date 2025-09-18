ЕС рассматривает вариант полного запрета на въезд для россиян

Страны Европейского союза рассматривают вариант введения полного запрета на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

«Мы не можем просто мириться с тем, что россияне путешествуют и наслаждаются жизнью, тогда как их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности», — сказал один из европейских дипломатов.

По его словам, те, кому дают визы и кто посещает ЕС, часто являются представителями среднего класса России.

Полностью запретить въезд российским туристам предлагают страны Балтии, Польша и Финляндия, но Франция и южноевропейские страны, зависящие от туризма, опасаются такого шага, объяснял ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски.

Он отметил, что в качестве компромисса обсуждается введение квот на выдачу шенгенских виз туристам из России, а также увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора.

Кроме визовых ограничений в 19-й пакет санкций может войти предложенный Польшей запрет на свободное перемещение Шенгенской зоной для российских дипломатов. Варшава считает необходимым ограничить его исключительно страной-членом ЕС, где они аккредитованы.

Поводом для обсуждения подобных ограничений стал рекордный приток российских туристов в ЕС.

Напомним, по данным Еврокомиссии, в 2024 году Россия вошла в топ-5 стран по количеству заявок на шенгенские визы. В частности, количество поданных заявлений от россиян составило около 606 тысяч. Разрешение на въезд смогли получить более 500 тыс. человек.

Больше всего виз выдали Италия (152 тыс.), Франция (124 тыс.), Испания (111 тыс.) и Греция (60 тыс.).