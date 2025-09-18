Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве Украины с Великобританией. Об этом глава государства сообщил в соцсети X в четверг, 18 сентября.

«Наш союз удваивает нашу силу. Именно поэтому для меня большая честь и привилегия подписать закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединённым Королевством. Вчера Верховная Рада подавляющим большинством голосов поддержала этот исторический договор, и сегодня я возвращаю его в парламент с подписью», — написал он.

Зеленский выразил благодарность королю Соединённого Королевства Чарльзу III за неизменную поддержку.

«В то время, когда тирания вновь угрожает Европе, мы все должны занимать сильные позиции, и Великобритания продолжает быть лидером в защите свободы во многих измерениях. Вместе мы многого достигли, и при поддержке свободолюбивых народов — Соединённого Королевства, наших европейских партнёров и США — мы продолжаем защищать ценности и оберегать жизни. Мы едины в усилиях сделать так, чтобы дипломатия заработала и чтобы обеспечить длительный мир на Европейском континенте», — добавил президент.

Напомним, в январе 2025 года Украина и Британия подписали соглашение на 100 лет.