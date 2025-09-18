Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с Трампом

Команды президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа работают над тем, чтобы встреча лидеров состоялась на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил глава государства во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Во время пресс-конференции украинского президента попросили прокомментировать эту новость.

«Наши команды работают, чтобы у нас получилось встретиться», — сказал Зеленский.

