Начальник Генштаба ЗС РФ Валерий Герасимов предоставляет президенту России искаженную информацию о реальной ситуации на фронте. В то время как российская сторона заявляет об успешном продвижении войск, украинские источники подчеркивают локальные успехи обороны. Обе стороны активно готовятся к новым столкновениям. Об этом пишет агентство Reuters.

В публикации отмечается, что согласно данным Минобороны РФ, Герасимов посетил позиции российских войск и уверяет в масштабном продвижении по всем направлениям, особенно вблизи Красноармейска (Покровска). Кроме того, он сообщает о боевых действиях в Запорожской, Днепропетровской, Купянской и Ямпольской зонах, отмечая разрушения инфраструктуры.

В то же время Украина характеризует ситуацию иначе. Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил об ограниченном успехе России на фронте, подчеркивая провал ее последних наступательных операций. Украинские войска в районе Покровска успешно отбили российский штурм, тогда как возле Купянска зафиксированы потери противника, включая пленных. Военные блоги типа DeepState также отмечают локальные успехи обороны Украины.

Несмотря на противоречивость информации, общая картина боевых действий остается напряженной, с постоянными заявлениями о новых планах наступления. Ситуация требует внимательного мониторинга и дальнейшей оценки.

Напомним, Генштаб озвучил суточные потери оккупантов.