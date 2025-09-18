Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

Александр Панько
18.09.25 10:16
152
Герасимов врет Путину по поводу фронта, — Reuters

Начальник Генштаба ЗС РФ Валерий Герасимов предоставляет президенту России искаженную информацию о реальной ситуации на фронте. В то время как российская сторона заявляет об успешном продвижении войск, украинские источники подчеркивают локальные успехи обороны. Обе стороны активно готовятся к новым столкновениям. Об этом пишет агентство Reuters.

В публикации отмечается, что согласно данным Минобороны РФ, Герасимов посетил позиции российских войск и уверяет в масштабном продвижении по всем направлениям, особенно вблизи Красноармейска (Покровска). Кроме того, он сообщает о боевых действиях в Запорожской, Днепропетровской, Купянской и Ямпольской зонах, отмечая разрушения инфраструктуры.

В то же время Украина характеризует ситуацию иначе. Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил об ограниченном успехе России на фронте, подчеркивая провал ее последних наступательных операций. Украинские войска в районе Покровска успешно отбили российский штурм, тогда как возле Купянска зафиксированы потери противника, включая пленных. Военные блоги типа DeepState также отмечают локальные успехи обороны Украины.

Несмотря на противоречивость информации, общая картина боевых действий остается напряженной, с постоянными заявлениями о новых планах наступления. Ситуация требует внимательного мониторинга и дальнейшей оценки.

Напомним, Генштаб озвучил суточные потери оккупантов.

Тэги: Владимир Путин, Валерий Герасимов, война в Украине

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.09.25 12:49

ЕС рассматривает вариант полного запрета на въезд для россиян

18.09.25 12:21

Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

18.09.25 11:43

Москва заявила о «паузе» в обмене пленными

18.09.25 11:18

В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП

18.09.25 10:54

Министр обороны Польши прибыл с визитом в Киев

18.09.25 10:38

Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с Трампом

18.09.25 09:54

Евросоюз усилит санкции против Китая и Индии

18.09.25 09:48

Зеленский рассказал, какое оружие НАТО закупит у США для Украины

18.09.25 09:17

Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

18.09.25 12:21

Президент Украины одобрил столетнее соглашение с Британией

18.09.25 09:17

Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

17.09.25 12:44

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

17.09.25 12:19

Президент Европарламента прибылa с визитом в Киев

17.09.25 10:49

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

17.09.25 09:49

Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

17.09.25 09:15

За сутки враг потерял более тысячи солдат, — Генштаб

16.09.25 15:15

Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом. Но есть одно «но»

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

16.09.25 11:19

В Кремле заявили о «де-факто войне с НАТО»

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

12.09.25 09:40

НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

12.09.25 21:04

Трамп опозорился во время интервью Fox News

11.09.25 15:15

В Черниговской области дети подхватили сальмонеллезу

11.09.25 15:10

Стало известно, сколько зерна уже экспортировала Украина

15.09.25 00:01

В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

11.09.25 16:26

Стубб пошутил по поводу частых встреч с Зеленским

12.09.25 14:30

Как оказалось, Джорджо Армани оставил после себя два завещания

12.09.25 21:20

Премьер Нидерландов туманно высказался о гарантиях безопасности для Украины

Фото и Видео
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди