Евросоюз усилит санкции против Китая и Индии

Евросоюз готовит ужесточение санкций против России и новые ограничения против Китая и Индии, которые помогают финансировать российскую экономику. В частности, их банки и НПЗ попадут в «черный список» ЕС, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

В рамках нового пакета санкций против России ЕС внесет в «черный список» несколько китайских и индийских банков, а также нефтеперерабатывающие заводы, принимающие российскую нефть.

Однако ЕС не будет вводить против Китая и Индии дополнительные пошлины, несмотря на то, что на такой шаг его подталкивает Вашингтон.

Напомним, Рубио объяснил ультиматум Трампа Европе.