Зеленский рассказал, какое оружие НАТО закупит у США для Украины

Первые два пакета в рамках программы PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президенткой Европарламента Робертой Метсолой в среду, 17 сентября.

«Мы получили более 2 миллиардов денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3-3,5 уже миллиардов. Первые два пакета по 500 миллионов, насколько я понимаю... И что будет в этих пакетах? В этих пакетах, я не буду говорить всех деталей, точно будут ракеты для Patriot и Himars», — сказал глава государства.

Напомним, администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО.