Генштаб озвучил суточные потери оккупантов. Данные на 18 сентября

Силы обороны за минувшие сутки нейтрализовали 930 российских захватчиков. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на его странице в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.09.25 ориентировочно составили:

— личного состава — около 1 098 380 (+930) человек,

— танков — 11 191 (+2) ед.,

— артиллерийских систем — 32 879 (+33) ед.,

— РСЗО — 1 491 (+1) ед.,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 60 469 (+390) ед.,

— автомобильной техники и автоцистерн — 62 000 (+122) ед.

Напомним, Сырский назвал обновленные потери россиян с начала года.