ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Юта Романченко: экс-директор финансовой пирамиды FOREX MMCIS group скрывается в Португалии, - СМИ

Юта Романченко: экс-директор финансовой пирамиды FOREX MMCIS group скрывается в Португалии, - СМИ

Автор: «Фраза»
17.09.25 12:23
224
Юта Романченко: экс-директор финансовой пирамиды FOREX MMCIS group скрывается в Португалии, - СМИ

Экс-директора представительства финансовой пирамиды FOREX MMCIS group в Украине, от действий которой пострадали десятки тысяч человек, Юту Романченко заметили на конференции SBC Summit Lisbon в Лиссабоне (Португалия). Соответствующие фото опубликованы в соцсетях. Об этом пишут Власти.

Всего несколько месяцев назад СМИ писали, что Юту Романченко видели в Дубай (ОАЭ) на конференции Sigma.

Ранее СМИ сообщали, что Юта Романченко как и бывшее руководство пирамиды FOREX MMCIS group проходят как подозреваемые в уголовном производстве № 42022102040000010 (ст.190 «Мошенничество», п.4 - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Как следует из материалов дела №755/4191/22, Днепровская окружная прокуратура г.Киева совместно с другими правоохранительными органами ранее провели обыски в домах руководства FOREX MMCIS group и связанных с ними компаний в ходе которых изъяли документацию и другие вещественные доказательства о деятельности компаний Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade, FOREX MMCIS group и других субъектов хозяйственной деятельности, используемых в преступной схеме.

Юта Романченко долгое время скрывалась в Дубай (ОАЭ), где формально работала в компании BigIdea FinTech Group, которая являлась только прикрытием для ее легализации и якобы бизнес-деятельности.

В Украине и странах СНГ Юту Романченко и ее партнера Константина Кондакова хорошо знают. В 2007 году уроженец Мелитополя Константин Кондаков основал компанию MMCIS, зарегистрировав её в государстве Сент-Винсент и Гренадины. Его заместителем стала Романченко. Вероятно, вскоре их отношения вышли за рамки рабочих. Примерно в 2014 году в Украине и других странах правоохранители получили сотни заявлений о невыплате средств и якобы мошеннических действиях. После этого, украинская полиция возбудила уголовное дело против Кондакова и Романченко.

Информация об этом дошла до рф и других стран. В итоге на руководство MMCIS возбудили дела о мошенничестве в нескольких странах мира. Также известно, что в 2024 году московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников московского офиса MMCIS.

В скором времени деятельностью BigIdea FinTech Group и ее руководства, в том числе Юты Романченко, будут активно заниматься правоохранительные органы ОАЭ, рф и ряда европейских стран, а саму Юту Романченко передадут украинским правоохранительным органам.

Тэги:

Комментарии

fraza.com
