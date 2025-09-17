Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Умани ввели ряд ограничений на период празднования Рош ха-Шана

В Умани ввели ряд ограничений на период празднования Рош ха-Шана

Агата Кловская
17.09.25 13:23
168
В Умани ввели ряд ограничений на период празднования Рош ха-Шана

В Умани усилили меры безопасности на время празднования Рош ха-Шана. В частности, в городе запретили продажу алкоголя на некоторых локациях. Об этом сообщает полиция Черкасской области в Facebook.

Руководитель полиции Черкасской области Олег Гудима провел инструктаж для полицейских в связи с приближением праздника. Он напомнил о важности слаженной работы и готовности к любым вызовам.

«Перед нами стоит важная задача — безопасность людей при праздновании Рош га-Шана. Мы готовы к любому развитию событий и обеспечим правопорядок на самом высоком уровне», — заверил Гудима.

В частности, на период празднования в Умани запретят продажу:

пиротехнических изделий;

алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах паломничества.

При этом безопасность будут обеспечивать подразделения полиции, включительно с патрульной полицией, кинологической службой, взрывотехниками и следственно-оперативными группами.

Праздник Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который начинается вечером 22 сентября 2025 года (по еврейскому календарю — вечер первого дня месяца Тишрей) и продолжается до вечера 24 сентября, когда наступает конец второго дня праздника.

Это один из главных праздников в иудаизме, открывающий так называемые «Дни трепета» — период духовного самосознания, покаяния и молитвы.

К ключевым традициям Рош ха-Шана относятся звуковое извлечение шофара (духовный музыкальный инструмент), молитвы в синагогах, праздничные трапезы с символическими блюдами.

3 сентября стало известно, что празднование Рош ха-Шана в Умани состоится, несмотря на слухи о его отмене. Ожидается, что город посетят около 45 тысяч паломников.

Тэги: Умань, хасиды, ограничения, Рош ха-Шана

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.09.25 16:54

В Одессе мужчина ударил ножом военнослужащего ТЦК

17.09.25 16:29

Названа специальная диета против старения мозга

17.09.25 15:46

Германия изменила позицию по использованию российских активов для Украины, — Bloomberg

17.09.25 15:04

Ученые поведали о смертельной опасности энергетиков

17.09.25 14:50

Польша требует 1,3 триллиона евро репараций с Германии. Мерц отказал

17.09.25 14:10

Индусы озвучили простой способ снять стресс

17.09.25 13:46

В РФ «перевоспитывают» украинских детей для войны

17.09.25 12:44

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

17.09.25 12:23

Юта Романченко: экс-директор финансовой пирамиды FOREX MMCIS group скрывается в Португалии, - СМИ

17.09.25 12:44

Гарантии безопасности для Украины практически готовы, — Зеленский

17.09.25 12:19

Президент Европарламента прибылa с визитом в Киев

17.09.25 10:49

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

17.09.25 09:49

Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

17.09.25 09:15

За сутки враг потерял более тысячи солдат, — Генштаб

16.09.25 15:15

Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом. Но есть одно «но»

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

16.09.25 11:19

В Кремле заявили о «де-факто войне с НАТО»

16.09.25 10:24

Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке

16.09.25 09:39

Зеленский назвал единственный способ завершить войну

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

12.09.25 09:40

НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

12.09.25 21:04

Трамп опозорился во время интервью Fox News

11.09.25 15:15

В Черниговской области дети подхватили сальмонеллезу

11.09.25 15:10

Стало известно, сколько зерна уже экспортировала Украина

11.09.25 10:47

Обнаружено поразительное свойство кето-диеты

11.09.25 16:26

Стубб пошутил по поводу частых встреч с Зеленским

12.09.25 14:30

Как оказалось, Джорджо Армани оставил после себя два завещания

12.09.25 21:20

Премьер Нидерландов туманно высказался о гарантиях безопасности для Украины

Фото и Видео
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди