В Киеве 13-летний «зацепер» упал с товарного поезда: ему оторвало ногу

В столице на станции Киев-Волынский 13-летний мальчик упал с товарного поезда на железнодорожные пути во время движения. Ему оторвало ногу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции во вторник, 16 сентября.

По предварительной информации, несовершеннолетний находился между вагонами товарного поезда, не удержался и упал на железнодорожные пути во время движения.

В результате 13-летний подросток получил травматическую ампутацию левой ноги ниже колена. Мальчика госпитализировали.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства события.

