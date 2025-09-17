Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве 13-летний «зацепер» упал с товарного поезда: ему оторвало ногу

В Киеве 13-летний «зацепер» упал с товарного поезда: ему оторвало ногу

Агата Кловская
17.09.25 11:46
70
В Киеве 13-летний «зацепер» упал с товарного поезда: ему оторвало ногу

В столице на станции Киев-Волынский 13-летний мальчик упал с товарного поезда на железнодорожные пути во время движения. Ему оторвало ногу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции во вторник, 16 сентября.

По предварительной информации, несовершеннолетний находился между вагонами товарного поезда, не удержался и упал на железнодорожные пути во время движения.

В результате 13-летний подросток получил травматическую ампутацию левой ноги ниже колена. Мальчика госпитализировали.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства события.

Напомним, на Житомирщине подросток зачем-то полез на крышу електрички, за что и получил мощнейший удар током.

Тэги: Киев, поезд, подросток

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.09.25 11:24

Зеленский должен будет заключить соглашение, — Трамп

17.09.25 10:49

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

17.09.25 10:30

Россияне планируют еще две тяжелые наступательные кампании, — Зеленский

17.09.25 10:15

Администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО, — Reuters

17.09.25 09:49

Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

17.09.25 09:34

Экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» задержан при попытке побега из Украины. Его уже мобилизовали

17.09.25 09:15

За сутки враг потерял более тысячи солдат, — Генштаб

16.09.25 16:51

Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени

16.09.25 16:09

Бразильцы выявили новую пользу зеленого чая

17.09.25 10:49

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

17.09.25 09:49

Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

17.09.25 09:15

За сутки враг потерял более тысячи солдат, — Генштаб

16.09.25 15:15

Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом. Но есть одно «но»

16.09.25 14:33

Война в Украине может закончиться через 2-3 месяца, — Бессент

16.09.25 11:19

В Кремле заявили о «де-факто войне с НАТО»

16.09.25 10:24

Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке

16.09.25 09:39

Зеленский назвал единственный способ завершить войну

16.09.25 09:19

Генштаб обновил информацию о потерях оккупантов. Данные на 16 сентября

15.09.25 14:39

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

10.09.25 16:22

Оказалось, что любителей пива… чаще кусают комары

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

10.09.25 15:44

Индусы опровергли популярный миф о йоге

10.09.25 15:14

Британцы узнали об одиночестве нечто жуткое

12.09.25 09:40

НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, — Bloomberg

12.09.25 21:04

Трамп опозорился во время интервью Fox News

10.09.25 15:20

В МИД призвали союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины

11.09.25 15:15

В Черниговской области дети подхватили сальмонеллезу

11.09.25 15:10

Стало известно, сколько зерна уже экспортировала Украина

Фото и Видео
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди