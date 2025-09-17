Зеленский должен будет заключить соглашение, — Трамп

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется пойти на сделку» для завершения войны с Россией, а странам Европы — прекратить покупать российскую нефть. Об этом президент США Дональд Трамп сказал журналистам перед вылетом в Великобританию.

По его словам, Зеленский «должен взяться за дело и заключить сделку», чтобы прекратить российское вторжение в Украину.

«Он должен будет заключить сделку... Зеленский должен будет заключить сделку», — добавил американский лидер.

Трамп заверил, что он «любит Украину», но констатировал, что «у нее серьезные проблемы».

«Этого никогда не должно было случиться. Это война, которой никогда не должно было быть. Страна имеет очень серьезные проблемы. Но я собираюсь добиться ее остановки», — заверил он.

Напомним, Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке.